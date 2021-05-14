Двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане Ларьков рассказал о неудачном сезоне и дальнейших планах

Российский лыжник Андрей Ларьков, двукратный серебряный медалист чемпионатов мира в эстафете, серебряный и бронзовый медалист зимних Олимпийских игр 2018 года на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан прокомментировал итоги своего сезона, где он практически не выступал на крупных международных стартах.

«О какой долгой паузе идет речь? Я по итогам отборочных стартов в ноябре не попал в основную команду сборной, но также спокойно принимал участие в других стартах, на Кубке России. Не получилось, не вышло. Есть над чем работать. Поэтому этот сезон я точно записал себе в минус, не выступил на чемпионате мира, на главном старте. Но несмотря на это, я давно хотел путешествовать по России, рад, что предоставилась такая возможность. И вот обстоятельства так сложились, что я много ездил по нашей стране, был во многих других местах, в Беларуси, Казахстане. Посмотрел, как там люди живут, тренируются, сделал из этого определенные выводы», — сказал Ларьков.

«Андрей Ларьков и Александр Бессмертных не были на международной арене, после ковида тяжело шло восстановление. Но, с другой стороны, Ларькову не придется отбираться на международные старты, у Андрея личная квота как у победителя Континентального кубка. Ларьков никогда не боялся конкуренции и будет достойно представлять свою республику и нашу страну на мировой арене», — добавила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

(Рустам Имамов)