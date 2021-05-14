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Мацокина — об итогах сезона: «Здорово, что удалось побороться с лучшими лыжницами планеты»

16:03

Призер первенства мира среди юниоров, чемпионка Всемирной зимней Универсиады в Красноярске 2019 года Христина Мацокина на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан прокомментировала итоги своего сезона и рассказала о дальнейших планах.

«Сезон был удовлетворительный. Первый взрослый кубковый, хотелось бы уже и бороться за высокие места, но я понимаю, что все должно быть постепенно. Не все получилось на первенстве мира, но это тоже был некий опыт, который тоже мне должен помочь. Здорово, что получилось отобраться на взрослый чемпионат мира, попытаться побороться с лучшими лыжницами планеты. Тоже хороший опыт, который копится. Надеюсь, что в дальнейшем все будет складываться как можно лучше», — сказала Мацокина.

Отметим, что эксперты выделяют Мацокину как одну из самых перспективных российских лыжниц.

(Рустам Имамов)

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