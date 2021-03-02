Российский лыжник Денис Спицов рассказал о подробностях своей травмы.

Спортсмен, вошедший в состав сборной России на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе, упал в понедельник, 1 марта, на тренировке при спуске и получил перелом руки.

«Если честно, самые серьезные травмы происходят, когда случаются нелепые падения. К сожалению, диагностирован перелом. Даже не знаю, что сказать, — заявил Спицов в эфире «Матч ТВ». — Сначала все специалисты настаивали, что ничего серьезного: ни отека, ни боли — никаких симптомов перелома. Даже в больнице только на всякий случай решили сделать рентген.

Оказалось, что спиральный перелом, вдоль всей кости. Сначала специалист говорил, что есть возможность дальше бежать на чемпионате мира. Нужно было бы колоть обезболивающие, фиксация пальцев. Но был риск усугубить травму. Поэтому приняли решение, что не стоит рисковать.

Хочется верить, что я успею восстановиться к чемпионату России. На шестое число запланирована операция: будут вкручивать винты, чтобы ускорить процесс. Специалисты говорят, что смогу держать палку через две недели».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

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