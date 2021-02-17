Стал известен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира
14:30
Федерация лыжных гонок России 17 февраля объявила состав мужской национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Оберстдорофе (Германия).
На турнире Россию представят Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе
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