В официальный тизер ЧМ по лыжным видам спорта попала российская символика, несмотря на запрет CAS

В тизер чемпионата мира по лыжным видам спорта попала российская символика, несмотря на запрет на ее использование.

Российские спортсмены не могут выступать под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года в связи с санкциями ВАДА, установленных Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020 года.

В официальный ролик, посвященный старту чемпионата мира по лыжным видам спорта, попал кадр с лыжником, на комбинезоне которого видны полосы, символизирующие российский флаг, и обозначение RUS (Россия).

Кадр из тизера чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе