Тренер сборной России по лыжам рассказал о составе на чемпионат мира

Тренер Юрий Бородавко в интервью «СЭ» рассказал, что все лыжники сборной России успели восстановиться от травм и примут участие в чемпионате мира. По его словам, состав на турнир известен, осталось только официально его объявить.

— В лыжных гонках сложно предугадать, после травмы надо восстановиться, выйти на определенный уровень. С Натальей Непряевой нет полной неопределенности, когда она будет стартовать. Будет зависеть от того, как у нее рука. Не говоря уже о более молодых спортсменах, уровень их пока далек от того, который требуется на чемпионате мира. Вполне вероятно, Наталья будет стартовать во всех гонках. Может быть, начнет не со спринта. На сегодняшний день она катается уже с двумя палками, но болевой синдром присутствует. Как будет дальше — посмотрим, но в любом случае надо делать все, чтобы она была конкурентоспособна, а не номер приехала отбывать.

— Что с остальными травмированными, в том числе выбывавшими из-за коронавируса? Жамбалова болела, например.

— Алиса от коронавируса тоже восстановилась, тренируется, в Оберстдорфе будет участвовать в контрольных соревнованиях, посмотрим по форме. Все, кто был травмирован, в обойме, никто чемпионат не пропускает. Основной костяк у нас определен, но будем изучать ситуацию уже на месте. Но если и будет ротация, то минимальная.

— Кого-то из молодежи будете брать, тех, кто отметился на юниорском чемпионате мира?

— Основной состав был предварительно объявлен, но по двум — трем спортсменам, которые отобрались с молодежного чемпионата мира, были вопросы. Это не принципиально, даже не то чтобы отбор — скорее поощрительная поездка молодым спортсменам, чтобы подготовить их, дать посмотреть, с кем им соревноваться в будущем. Собираемся брать кого-то — очень ярко проявили себя Крупицкая, Степанова, Ардашев рассматривался и едет. Он уже приехал в Оберстдорф. Состав по большому счету определен, осталось объявить. Никакой паники нет. Но те, кто будут 11-12-м номером, на 99 процентов не будут участвовать в чемпионате мира.

Чемпионат мира пройдет с 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

(Дмитрий Кузнецов)

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