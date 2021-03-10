Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» решение Йоханнеса Клебо отозвать норвежскую апелляцию к Александру Большунову.

7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами.

«В любом случае, это не может быть хорошим решением, потому что пострадали два человека — Клебо и Большунов. Мы принимаем распределение медалей как должное. По-человечески жалко Клебо, но пострадали двое. Какой-то радости в этом абсолютно нет. Йоханнес старался, боролся, выложился и получил за это дисквалификацию. В инциденте со сломанной палкой выигравших нет», — сообщил Бородавко «СЭ».

Бородавко также считает, что моральное удовлетворение в этом решении отсутствует.

«Если говорить с моральной точки зрения, то никакого удовлетворения быть не может. Хорошо только, что вопрос с медалями закрыт, и эта тема больше не будет муссироваться», — добавил Бородавко.

Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

(Артем Бухаев)