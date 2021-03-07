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Большунов — о финише марафона: «Даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно»

17:47
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после финиш мужского марафона на чемпионате мира.

На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В результате контакта с Клебо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял Эмиль Иверсен.

«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов.

Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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