Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после финиш мужского марафона на чемпионате мира.

На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В результате контакта с Клебо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял Эмиль Иверсен.

«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов.

Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».