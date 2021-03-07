Юрий Бородавко: «Эти руководители обслуживают интересы норвежской команды»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что победитель мужского марафона на чемпионате мира Йоханнес Клебо должен быть дисквалифицирован за контакт с российским лыжником Александром Большуновым.

«Жюри не увидело умысла. Да, контакт был, но не имел умысла. Они оставили все, как есть, — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ». — В правилах такого нет. Был контакт, сломали палку — это должно заканчиваться дисквалификацией. Эти руководители обслуживают интересы норвежской команды. Это двойные стандарты. С этим нужно заканчивать.

Мы не требуем, что с нами нужно поаккуратнее. Правила для всех должны быть одинаковы.

Александр сделал все правильно, был близок к победе. То, что случилось на финише... Естественно, будем подавать апелляцию, если жюри оставит вердикт в силе. Это запредельно».