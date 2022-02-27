У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков

Международная лыжная федерация проведет проверку в связи с жестом российского прыгуна с трамплина Евгения Климова во время соревнований в Лахти.

Польские СМИ устроили скандал из-за почти незаметного события на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в финском Лахти. Во время командных соревнований лидер сборной России Евгений Климов после своей попытки помахал рукой перед камерой. При этом на перчатке нашего спортсмена был вышит российский триколор. Поляки увязывают этот жест с политикой и событиями на Украине и требуют привлечь Климова к ответственности. Согласно рекомендациям Международной лыжной федерации, россияне не могут демонстрировать свой флаг на официальных церемониях и должны выступать в нейтральной экипировке. Но можно ли, как требуют поляки, трактовать поступок Евгения как «циничное пренебрежение правилами»?

Jeszcze co do Jewgienija Klimowa. Jest z nim zwi?zana inna ciekawa sprawa (po lewej screen z pi?tku, po prawej z soboty):#skijumpingfamily pic.twitter.com/Mb9S4VTsWl — Jakub Balcerski (@JakubBalcerski) February 26, 2022

Нейтральная экипировка

Две с половиной недели назад Евгений Климов вместе со сборной Олимпийского комитета России сенсационно завоевал серебро смешанных командных соревнований на Играх в Пекине. После этого 28-летний спортсмен вместе со своими напарниками по сборной передал привет руководству страны. Довольно стандартные в таких случаях слова в интервью. Однако теперь именно их используют в качестве объяснения мотивов для действий Климова в Лахти. Причем поляки не поленились отыскать фото Евгения на тех же соревнованиях, но во время квалификации. И там на перчатке россиянина нет никаких флагов (правда, в соцсетях приводится изображение левой перчатки спортсмена, а на фото с триколором фигурирует правая). По большому счету это никак не тянет на политический скандал, однако полякам очень хочется его раздуть, в том числе ради того, чтобы поднять вопрос о запрете нашим спортсменам участвовать в оставшихся этапах Кубка мира.

Было ли в действиях Климова нарушение правил? С этим с подачи поляков будут разбираться организаторы соревнований. FIS допустил всех наших спортсменов к ближайшим этапам Кубка мира, но в странном «полунейтральном» статусе. С одной стороны — в протоколах, в объявлениях дикторов и в инфографике в трансляциях они фигурируют как представители России (а не команды ROC, как было на Олимпиаде из-за санкций ВАДА). С другой стороны — на подиуме запрещены флаг и гимн России, а на старт спортсмены должны выходить в нейтральной экипировке, без национальной символики. При этом никакого четкого регламента (как было на Олимпиаде) на сей счет нет. И где наши атлеты должны брать «нейтральную экипировку» — тоже непонятно. Ведь большинство из них прибыли на Кубок мира задолго до объявления о санкциях FIS.

На подиум в Лахти Климов не поднимался — россияне заняли в командных соревнованиях восьмое место (последнее среди тех, кто квалифицировался в финальный раунд), уступив в том числе и полякам. И если бы не беспокойные польские СМИ, на перчатки Евгения никто не обратил бы никакого внимания. Ведь этот спортсмен, несмотря на олимпийскую медаль, совсем не является звездой своего вида спорта. Правда, теперь ему, наверное, не избежать политических вопросов. Сегодня в Лахти Климов заявлен на квалификацию на большом трамплине, ему придется давать объяснения как минимум перед организаторами соревнований. FIS, которая сейчас испытывает большое давление из-за своей позиции о допуску российских спортсменов, скандал явно не нужен. Но представители Польши умело его подогревают.

Счастлив жить в России

К сожалению, сейчас подобных ситуаций возникает все больше, даже когда наших спортсменов и тренеров не удается втянуть в политическую дискуссию. Евгений Климов, практически не интересовавший СМИ на протяжении всей своей совсем не маленькой карьеры, на острие политических разборок — это само по себе звучит дико. Но под ударом сейчас и более звездные россияне. Так, нашего шахматиста Сергея Карякина сейчас полощут западные СМИ из-за его ответа на комментарий чемпиона мира Магнуса Карлсена. После выхода в финал Champions Chess Tour норвежский гроссмейстер заявил, что ему «повезло жить в стране, где мир и покой», намекая на то, как не повезло россиянам и украинцам. «А я счастлив жить в России», — отреагировал на это Карякин, вызвав грандиозный хейт в социальных сетях.

How lucky I am to live in Russia! https://t.co/zjiWvU3jba — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) February 25, 2022

На самом деле цель всех этих скандалов очевидна. 90 процентов ближайших международных соревнований на территории России в нарушение принципа «спорт вне политики» уже отменены, приостановлены или перенесены в другие страны. Следующая задача наших оппонентов, видимо, добиться запрета на выступление россиян на больших стартах не только в нейтральном статусе, но и в принципе (например, под видом заботы об их безопасности). Или выставить такие условия для участия, после которых наши спортсмены сами откажутся от стартов. Как уже сделал Союз биатлонистов России в ответ на жесточайшие требования Международного союза биатлонистов. IBU лишил россиян и белорусов не только возможности выступать в этапах Кубка мира под флагом своей страны, но и набирать очки в зачет Кубка наций, что в будущем неизбежно приведет к сокращению квот.

«Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии, — говорится в заявлении СБР. — Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях».