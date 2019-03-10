Кобаяси досрочно стал обладателем Кубка мира в прыжках с трамплина

Японец Рею Кобаяси досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина. 22-летний спортсмен занял 5-е место на этапе в норвежском Осло, набрав 250,1 балла по сумме двух попыток.

Первое место занял норвежец Роберт Йоханссон (262,0), второе - австриец Штефан Крафт (258,3), третье - словенец Петер Превц (252,8). Россиянин Евгений Климов стал 22-м (220,2), Михаил Назаров - 32-м (95,1 - одна попытка).

Прыжки с трамплина

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 262,0 (127,0 + 129,5)

2. Штефан Крафт (Австрия) - 258,3 (134,0 + 126,0)

3. Петер Превц (Словения) - 252,8 (125,5 + 129,0)

4. Филипп Ашенвальд (Австрия) - 250,2 (127,0 + 130,5)

5. Рею Кобаяси (Япония) - 250,1 (127,0 + 126,0)

6. Домен Превц (Словения) - 245,7 (129,0 + 123,5)...

22. Евгений Климов (Россия) - 220,2 (121,0 + 123,0)...

32. Михаил Назаров (Россия) - 95,1 (115,5)

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