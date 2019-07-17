Двукратный чемпион мира по прыжкам с трамплина борется с раком

У двукратного чемпион мира по прыжкам с трамплина Бьорна Эйнара Ромерена диагностировано онкологическое заболевание, сообщает международная федерация лыжного спорта на своей странице в Twitter.

– У Бьорна Эйнара Ромерена обнаружен рак, и в настоящее время он проходит курс лечения. Вся лыжная семья поддерживает его в эти трудные минуты, и мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления! – говорится в сообщении.

У 38-летнего спортсмена обнаружена злокачественная опухоль в спине. Норвежец является бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года в Турине и двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях.