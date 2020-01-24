Третьяков выиграл этап Кубка мира в Кенигзее

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в немецком Кенигзее. Вторым стал кореец Юн Сун Бин, а замкнул тройку Феликс Кайзингер из Германии.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,27 (50,15 + 50,12)

2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.40,33 (49,98 + 50,35)

3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.40,66 (50,62 + 50,04)

4. Аксель Юнгк (Германия) — 1.40,67 (50,38 + 50,29)

5. Александр Гасснер (Германия) — 1.40,68 (50,48 + 50,20)

6. Томас Дукурс (Латвия) — 1.40,78 (50,55 + 50,23)...

9. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,11 (50,59 + 50,52)...

30. Артем Дроздов (Россия) — 52,75