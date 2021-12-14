Российский скелетонист Гревцев вновь победил на этапе Кубка Европы
16:32
Российский скелетонист Дмитрий Гревцев стал победителем этапа Кубка Европы в Сигулде (Латвия).
По итогам двух попыток Гревцев показал результат 1 минута 42,94 секунды.
Второе место занял немец Штефан Реттиг, третье — россиянин Богдан Попов.
Накануне Гревцев также стал лучшим с результатом 1 минута и 42,54 секунды.
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