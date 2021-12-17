Дукурс выиграл этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге, Третьяков занял четвертое место

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс выиграл этап Кубка мира по скелетону в Альтенберге (Германия).

Второе место по итогам соревнований занял немец Аксель Юнгк, на третьей строчке — его соотечественник Кристофер Гротгер.

Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, который стал четвертым. На этапе выступили еще двое россиян: Никита Трегубов занял шестое место, Владислав Семенов — девятое.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.53,90 (57,02 + 56,88)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 1.54,09 (56,79 + 57,30)

3. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.54,31 (57,03 + 57,28)

4. Александр Третьяков (Россия) — 1.54,52 (57,11 + 57,41)

5. Самуэль Майер (Австрия) — 1.54,60 (57,55 + 57,05)

6. Никита Трегубов (Россия) — 1.54,75 (57,54 + 57,21)

9. Владислав Семенов (Россия) — 1.54,88 (57,58 + 57,30)