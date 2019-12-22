Александр Янюшкин возглавил мужскую сборную России по регби-7
20:32
Двукратный чемпион Европы Александр Янюшкин назначен исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по регби-7, сообщает ТАСС.
Кандидатуру Янюшкина предложил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев. Специалист сменил на данном посту Антона Левченко.
В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, место которого занял Левченко.
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