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Александр Янюшкин возглавил мужскую сборную России по регби-7

20:32

Двукратный чемпион Европы Александр Янюшкин назначен исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по регби-7, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Янюшкина предложил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев. Специалист сменил на данном посту Антона Левченко.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, место которого занял Левченко.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7400163

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