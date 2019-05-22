30 игроков сборной России отправились на Кубок наций в Аргентину

Вечером 23 мая сборная России вылетит в Аргентину, где будет готовиться к Кубку наций. Турнир пройдет с 5 по 16 июня в Монтевидео (Уругвай). В поездку отправляются 30 игроков.
Из-за травм турнир в Уругвае пропустят Станислав Сельский, Денис Симпликевич (оба – "Енисей-СТМ") и Никита Вавилин ("Слава").
Состав сборной России на Кубок наций:
Герман Годлюк, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Патрис Пеки, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все – "ВВА-Подмосковье"), Василий Артемьев, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Александр Ильин, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все – "Красный Яр"), Иннокентий Зыков, Евгений Елгин, Никита Чурашов, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин (все – "Енисей-СТМ"), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все – "Кубань"), Леонид Калинин, Евгений Мишечкин, Сергей Чернышев (все – "Слава"), Сергей Янюшкин ("Локомотив-Пенза").
Соперниками россиян на турнире будут сборные Уругвая, Намибии и "Аргентинские ягуары".
Расписание матчей сборной России:
5 июня
Уругвай – Россия (00.00, везде время московское)
9 июня
Аргентина XV – Россия (20.00)
15 июня
Намибия – Россия (21.30)