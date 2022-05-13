Сестры Аверины заявлены на турнир в Дубае. Дина и Арины готовы продолжать карьеру?

Соревнования в Эмиратах могут стать самыми топовыми в новом сезоне.

После запрета российским и белорусским «художницам» участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики в нашей стране турниры с сильным составом начали проводиться практически на каждой неделе. Иногда — даже чаще. Причем россиянки соревнуются по своим, внутренним правилам, а вот зарубежные спортсменки используют обычный регламент. Участницы, выступая на одном и том же старте, все равно не могут сравнить результаты. Зато в Россию часто приезжают лидеры из сборной Белоруссии — Алина Горносько и Анастасия Салос.

В Дубае решили пойти другим путем — организовать международный турнир и пригласить туда ведущих «художниц». Среди заявленных — те же Горносько и Салос, а также Анастасия Гузенкова и Лала Крамаренко и даже сестры Аверины.

Без участия международной федерации

Соревнования в ОАЭ обещаны в нескольких группах, упорядоченных по годам рождения. В основном же потоке будут гимнастки, возраст которых позволяет выступать по взрослым на международных турнирах: 2006 год и старше. В официальном ролике сказано, что главной судьей будет Марина Лобач — первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Экс-спортсменка сейчас работает в Минске в местной федерации гимнастики. Кроме Лобач на турнире будет присутствовать Юлия Марковская, балерина Большого театра в Республике Беларусь, которая даст отдельный мастер-класс.

Отдельно отмечено, что в турнире примут участие Алина Горносько и Анастасия Салос — вторую отчего-то тоже записали к медалистам Олимпиады в Токио. Белоруски тоже дадут свой мастер-класс для участниц. Будет и немного экзотики — в Дубай приедет Садек Алисса из Ливии. Это первая в истории гимнастка из этой страны.

Помимо видео еще существуют списки заявленных «художниц» — и вот тут сюрприз: в Эмиратах ожидают Анастасию Гузенкову, Лалу Крамаренко и сестер Авериных. И если первые двое вполне обоснованно могут принять участие — перестроиться на другие правила или же выступить по российским вне конкурса они должны спокойно, — то Арина и Дина буквально недавно говорили, что сейчас занимаются своим здоровьем, дают мастер-классы и участвуют в шоу:

— Будете участвовать в ближайшее время в официальных соревнованиях? — спрашивали Авериных на фестивале «Алина» в конце апреля.

— Планов пока нет. Скажем одно: сразу после фестиваля выступать не будем, за исключением разных шоу. Сейчас нас пригласил в свой проект Алексей Немов, с ним обсуждали этот вопрос. Будем давать мастер-классы — пока так.

Решили ли знаменитые гимнастки возобновить карьеру? Точно это станет понятно, только если они выйдут в Дубае на ковер. Кстати, выступить там они имеют полное право — судя по всему, турнир будет проводиться не под эгидой Международной федерации гимнастики.

Новая звезда из Израиля тренируется у наставника Ашрам

Во взрослом разряде в Дубае также заявлены гимнастки из США, Индии, Венгрии, Египта, Казахстана и Узбекистана, но громких имен там нет. Например, отсутствует Дарья Атаманов из Израиля, которая на чемпионате Европы-2020 завоевала серебро в команде и скакалке, бронзу в ленте и золото в булавах. Тренирует эту гимнастку наставник Линой Ашрам — Айелет Зуссман. Сейчас этот специалист стала еще и главным тренером израильской сборной по художественной гимнастике.

В отсутствие россиянок и белорусок на международном уровне именно Атаманов пока является главным открытием. На Кубке мира в Баку она выиграла золото в упражнении с булавами, а чуть ранее в Афинах стала медалисткой во всех видах — победила в ленте и обруче и взяла серебро в булавах, мяче и многоборье.

С Дарьей успешно конкурируют итальянка София Раффаэли и болгарка Боряна Калейн, которых тоже не будет в Дубае. Возможно, они опасаются каких-то санкций за участие в турнире, да и соревнования из календаря FIG им пропускать не хочется. Но девушки говорили, что им не хватает российских и белорусских соперниц — обычно они хорошо общаются и дружат, и конкуренция при этом выше.

Турнир в Дубае пройдет 27-29 мая, а дедлайн по подаче заявок на соревнования уже прошел, так что осталось дождаться, кто же в итоге выступит в Эмиратах, будут ли там Аверины и Крамаренко. Если все-таки приедут и выйдут на ковер, то старт станет едва ли не самым сильным по составу участниц в этом сезоне.