Крамаренко выразила благодарность Винер

Чемпионка Европы Лала Крамаренко выразила благодарность подавшей в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

«Дорогая и любимая Ирина Александровна, хочу выразить Вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм! Ваши советы и наставления помогли мне достичь высоких результатов! Благодаря Вашей любви Вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта! Помню, как на наших первых тренировках Вы всегда находили время, чтобы поддержать нас даже в самых трудных моментах! Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений», — написала Крамаренко в социальных сетях.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

76-летняя Винер возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.