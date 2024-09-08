Татьяна Кириллова из Братска выиграла уже 30 медалей на Паралимпиаде. Но вы знаете ее как американку Джессику Лонг

История обретения новых родителей и новой судьбы.

На Паралимпиаду в Париже американка Джессика Лонг ехала за абсолютным величием. Еще до Игр 2024 года на ее счету было уже 16 золотых медалей. Она выступает на высшем уровне уже больше 20 лет — первые паралимпийские победы Джессика одержала в 12 лет в Афинах в 2004 году. В столице Франции ей удалось взять 17-ю награду высшей пробы и 30 медалей в сумме. Таким образом представительница США оказалась на шестом месте в списке главных мультимедалистов Паралимпиады в истории. До конца соревнований у нее есть возможность подняться и в пятерку лучших. Известной на весь мир Джессика стала, будучи американкой из Балтимора, но вообще-то родилась она в российском Братске и от рождения звалась Татьяной Кирилловой.

От проблемной девочки отказались молодые родители, и она переехала в США

«Россия у меня в сердце. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе. Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!» — сказала американская паралимпийская чемпионка Джессика Лонг. Казалось бы, откуда такие теплые чувства у девушки из Мэриленда к далекому байкальскому краю? Так ведь Лонг и правда появилась на свет недалеко от Иркутска, в промышленном Братске, известном по одноименной ГЭС. Джессика при рождении была Татьяной, ее родители — Наталья и Олег Кирилловы. Это была молодая пара, маме только-только исполнилось 18, отцу и вовсе всего 17 лет. Вчерашним подросткам в принципе рождение дочери приносило скорее хлопоты, так еще и молодоженов испугали врачи. У новорожденной девочки практически отсутствовали кости ниже коленей — из-за врожденного заболевания (фибулярной гемимели) медикам пришлось ампутировать девочке ноги.

За такими детьми нужен особый дорогостоящий уход. Поэтому в роддоме посоветовали отказаться от дочки — так Татьяна и оказалась в детском доме. Пока примерно через год ее не удочерили американцы — Стивен и Элизабет Лонг. Новая семья дала девочке и новое имя, более подходящее американке — Джессика. При этом в интервью Лонг всегда подчеркивала, что хоть и знала о своем прошлом, приемным ребенком никогда себя не чувствовала. «Я всегда была частью этой семьи. Мои родители провели невероятную работу, воспитывая всех нас. Особенно принимая во внимание то, что они усыновили детей с физическими недостатками», — поясняла спортсменка. Она оказалась в большой и дружной семье, помимо Джессики, у Стивена и Элизабет были еще два сына и три дочки. И все же если другие дети были обычными, с экс-Кирилловой пришлось заниматься по отдельной программе.

Фото Andrew Couldridge, Reuters

Лонг уже на этих Играх может войти в пятерку лучших паралимпийцев в истории

В приемной семье сделали все не только чтобы заменить настоящих родителей, но и сделать так, чтобы их дочка безболезненно воспринимала свою жизнь с врожденным заболеванием. Лонг были в постоянном контакте с врачами, пробовали различные операции, дорогостоящие препараты. Спортивные занятия были частью программы адаптации ребенка с особенностями развития к жизни. Юная Джессика в свое время попробовала и гимнастику, и скалолазание, но свою страсть увидела в плавании.

«Я сразу нашла себя в бассейне, — вспоминала она затем о первых занятиях. — Старалась задержать дыхание как можно дольше. Представляла себя Русалочкой». Тренеры быстро заметили у девочки талант и предложили ей попробовать себя в паралимпийском спорте. Уже в 11 она поехала на свой первый чемпионат мира, а в 12 — на Паралимпиаду в Афины, где стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.

Фото Jeremy Lee, Reuters

Всего на шести Паралимпиадах Лонг выиграла 17 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград. Суммарно — ровно 30. Игры в Париже для нее проходят с переменным успехом. Она не смогла попасть на пьедестал на стометровке спиной, остановилась в шаге от наград на 200-метровке комплексом, зато победила на дистанции 400 метров вольным стилем. Впереди у Джессики еще одна дистанция — 100 метров баттерфляем. В случае успеха американка может обойти в общем рейтинге паралимпийцев канадку Майкл Эджсон, у которой 18 золотых, но гораздо меньше серебряных медалей. Чтобы претендовать на топ-3, придется оставаться еще до Паралимпиады в Лос-Анджелесе, впрочем, завершать карьеру Лонг, кажется, и не собирается. Единственное, недосягаемой будет первая строчка — 41 золотая от Тришы Зорн смотрится немыслимо.

В Америке Джессика обрела любящих родителей, новую Родину и смысл жизни. При этом не забывая и не отказываясь от России и родителей по крови — с ними она познакомилась в 2013-м и продолжает общаться до сих пор. Лонг простила их, поняла и приняла в свой доверенный круг. В том же 2013-м в России вступил в силу закон, который делает подобные истории невозможными — иностранцы больше не имеют права усыновлять или удочерять россиян из детских домов.