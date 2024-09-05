Россиянка стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Шабалина могла завершить карьеру, но поехала за триумфом в Париж

Нашей пловчихе рукоплескал зал.

Нейтральные паралимпийцы из России продолжают свое победное шествие по Парижу. В медальном зачете представители нашей страны занимают восьмую строчку. На текущий момент у россиян уже 48 медалей — из них сразу 13 высшей пробы. Главная мультимедалистка на текущий момент — пловчиха Валерия Шабалина. Она смогла взять сразу два золота в столице Франции, прибавив к нему еще и бронзу. Впереди у Шабалиной еще одна дистанция. Станет ли Валерия шестикратной паралимпийской чемпионкой?

Отдали в бассейн, чтобы поправить здоровье

29-летняя Валерия Шабалина — настоящая суперзвезда спорта. Многократная чемпионка и рекордсменка мира, одна из лучших в истории паралимпийского плавания, а если точнее — категории ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями). Практически сразу после рождения врачи поставили тревожный диагноз — умственная отсталость. У Шабалиной органическое поражение коры головного мозга. Этот орган не справляется со всей нагрузкой и с трудом выполняет некоторые возложенные на него функции. Это результат родовой травмы, из-за которой произошло кровоизлияние в мозг. И самое страшное, что как такового лечения не существует. Вернее, врачи предлагали разные варианты решения ситуации. Понятно, что можно облегчить состояние ребенка медикаментозно, но сами по себе таблетки должного эффекта не дают. Необходимо комплексно работать с такими детьми, причем не только стараться развивать их умственно, но и мотивировать к физкультуре.

Работа мозга напрямую связана с работой мышц, поэтому маленькой Валерии срочно нужно было искать спортивную секцию. Озадачившись вопросом, мама Шабалиной Наталья Геннадьевна отдала дочь сразу в три кружка — художественную гимнастику, фигурное катание и плавание. Причем изначально плавание было скорее фоном, ставку делали на лед или гимнастический помост. Кто не хочет видеть своего ребенка с булавой в руке или исполняющим красивый пируэт? Однако самой девочке больше приглянулся бассейн. Она быстро перешла из группы здоровья в спортивную, опережая по развитию спортсменов без каких-либо ограничений организма. Это был знак судьбы.

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Усилия ПКР по защите прав паралимпийцев убедили звездную пловчиху остаться в спорте

В 14 лет она побеждает на городском чемпионате по плаванию, обыграв между делом 108 здоровых сверстниц. После такого триумфа путь в паралимпийскую сборную был не то что открыт — преступлением было бы проигнорировать талант девушки и не помочь ей развиваться дальше. Уже в 17 она — в основе взрослой команды, через год — первые победы на чемпионате мира и Европы. До первой паралимпийской медали уже рукой подать, только вот на Игры 2016 года в Рио не допустили ни одного представителя России. Разумеется, молодой параатлетки, которая только начинала свой путь в спорте, никак не могло быть в докладах Ричарда Макларена, но это был триумф принципа коллективной ответственности. Так что дебюта на Паралимпиаде пришлось ждать еще пять лет. Ведь Игры в Токио перенесли с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

За это время Шабалина окончательно закрепила свой статус одного из лидеров мирового плавания. И с гордостью подтвердила его в Японии. Сразу три золота и одно серебро — Валерия вернулась домой уже как живая легенда. Путь к Паралимпиаде в Париже был еще более тернистым. Паралимпийцы точно так же оказались в изоляции, как и остальные спортсмены, с той лишь разницей, что чиновникам из ПКР удалось продавить почти сотню квот на участие в Играх. Команда Павла Рожкова тихо, но со знанием дела работала над защитой прав параатлетов. Глядя на эти тенденции, и Шабалина, полгода назад после рождения сына сомневавшаяся, стоит ли продолжать карьеру, решила остаться как минимум на год. Результат — два золота в Париже и бронза. Впереди стометровка на спине, где россиянка также входит в число претендентов на награду высшей пробы. Так почему бы не повторить токийский подвиг?