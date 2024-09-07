Китай выиграл шестую Паралимпиаду подряд. В чем секрет страны?

Россияне тоже достойно выступили в Париже.

8 сентября в Париже завершатся Паралимпийские игры. Однако победитель неофициального медального зачета уже известен — Китай досрочно завоевал этот титул. Азиатская сборная победила на шестых летних Играх подряд: в последний раз она уступила лидерство по золотым медалям в Сиднее в 2000 году — тогда первое место заняли хозяева-австралийцы, а Китай стал шестым.

Как Китай выступает на Паралимпиадах

Китай занял первую строчку в доминирующем стиле: он уже набрал 205 медалей, из которых 90 золотых, 68 — серебряных и 47 — бронзовых. Занимающая пока второе место Великобритания отстает от лидера почти в два раза по общему количеству наград — она выиграла 114 медалей, золотыми из них стали 46. Третье место перед последним днем соревнований — у сборной США, завоевавшей 97 медалей (34 высшей пробы).

Для Китая это уже шестая подряд победа на летней Паралимпиаде. При этом до 2004 года сборная из Поднебесной даже ни разу не забиралась в топ-5. На последних зимних Играх, прошедших в Пекине, китайцы тоже оказались сильнее всех.

«Многие паралимпийцы родом из бедных сельских районов и могут иметь врожденные заболевания, — объяснил феномен китайцев журналист The Guardian Марк Дрейер. — Это позволяет Китаю максимально использовать преимущества выявления и развития талантов, поскольку многие спортсмены попадают в паралимпийские программы в раннем возрасте, часто через государственные школы и спортивные академии для людей с ограниченными возможностями».

Пловец Роман Жданов. Фото Reuters

Как дела у россиян

Медали российских атлетов не учитываются в турнирной таблице на сайте Парижа-2024. Однако, если бы они соревновались наравне с остальными командами, то за день до финиша Паралимпиады занимали бы девятую строчку. После 11 дней турнира россияне завоевали 61 медаль, из них 17 золотых, 21 серебро и 23 бронзы.

Российские и белорусские спортсмены принимают участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.