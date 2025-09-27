В Госдуме назвал возвращение российских паралимпийцев победой отечественного спорта

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Это очень важно для наших паралимпийцев. Хочу поздравить Паралимпийский комитет России, президента Рожкова и Министерство спорта России, Михаила Дегтярева. Огромная работа проведена. Это победа нашего российского спорта и наших паралимпийцев. Теперь открыты двери для возможного участия наших спортсменов в мировом Паралимпийском движении. До этого была дисквалификация, ребят не пускали. Был просто хаос, безумие и неуважение по отношению к тем спортсменам, которые через боль, страдания, всю жизнь посвящали спорту и были лишены возможности», — сказал Свищев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.