27 сентября, 11:04

В Комитете Госдумы по спорту поздравили ПКР с восстановлением статуса

Сергей Ярошенко

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту поздравил Паралимпийский комитет России (ПКР) с решением генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить его в правах.

«Возвращение нашего флага и гимна на крупнейшие международные старты — это торжество справедливости и высокая оценка невероятной силы духа российских паралимпийцев. Данное решение — признание неоспоримого авторитета самого Паралимпийского комитета России и значимости работы, которая проводится под руководством Павла Рожкова на мировой арене и в нашей стране. Ваша системная работа, профессионализм и настойчивость вернули нашим спортсменам право выступать под родным флагом и гимном. Гордимся и ждем новых ярких выступлений на международной арене!» — говорится в Telegram-канале комитета.

За полное восстановление членства ПКР на ассамблее в Сеуле проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби

Источник: Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту
