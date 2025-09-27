Паралимпийские игры
Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 09:50

Губерниев о полном восстановлении ПКР в правах: «Лед тронулся! Весь мир обратит на это внимание»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Это назревало. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Безусловно, весь мир обратит на это внимание. Спасибо большое МПК. Это решение может локомотивом немножко подтащить с запасного пути на главную магистраль и в многие другие виды спорта. Это важно, но самое важное, что наши дорогие и любимые паралимпийцы, с безграничными возможностями, будут выступать с флагом и гимном. Это радость и счастье», — сказал Губерниев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

  • petrovich56

    Пара - олимпиец Митька Губер-биатлонист и греблист..

    30.09.2025

  • Nikolay Ovsov

    На самом деле губоиду есть чему радоваться. Халявные заработки на болтовне обеспечены

    28.09.2025

  • Солёный

    Ему в Италию тупо визу не дадут... так же как большинству наших чиновников...

    27.09.2025

  • Саша

    Отмороженный мозг Губерниева тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я - Дзюба!

    27.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    отличный и точный комент....браво!!!....лайк!!!

    27.09.2025

  • Александр Иванов

    по-человечески, конечно жаль людей, которые вынуждены заниматься спортом с инвалидностью.. но надо признать, что ни ТВ, ни пресса их не комментируют, а на трибунах только родственники. А губошлеп, конечно, рад до ушей, ведь у него появился шанс поехать в Италию, давно уже нигде не был

    27.09.2025

  • Nik

    наверное губошлепов посодействовал

    27.09.2025

