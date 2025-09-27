Губерниев о полном восстановлении ПКР в правах: «Лед тронулся! Весь мир обратит на это внимание»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Это назревало. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Безусловно, весь мир обратит на это внимание. Спасибо большое МПК. Это решение может локомотивом немножко подтащить с запасного пути на главную магистраль и в многие другие виды спорта. Это важно, но самое важное, что наши дорогие и любимые паралимпийцы, с безграничными возможностями, будут выступать с флагом и гимном. Это радость и счастье», — сказал Губерниев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.