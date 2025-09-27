Президент Международного паралимпийского комитета Парсонс переизбран на новый срок

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает пресс-служба организации.

Голосование прошло на генеральной ассамблее МПК в Сеуле. 48-летний Парсонс получил 109 голосов, его соперник Дон Хен Бэ из Южной Кореи — 68.

Бразильский фунционер был выбран главой МПК в 2017 году и переизбран на этот пост в 2021-м. До этого Парсонс с 2013 по 2017 год занимал пост вице-президента организации.