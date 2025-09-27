Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 07:26

Рожков: «Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал решение делегатов Международного паралимпийского комитета (МПК) о полном восстановлении организации в своих правах и надеется на скорое участие отечественных спортсменов в соревнованиях под флагом и гимном страны.

«С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях. Для всех нас решение, принятое сегодня нашими коллегами на генеральной ассамблее в Сеуле, в первую очередь, показатель того, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением. Паралимпийский комитет России приветствует решение делегатов ассамблеи, Международный паралимпийский комитет в очередной раз доказал, что защита прав спортсменов для организации — на первом плане.

Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны. Но работа по этому вопросу еще предстоит», — цитирует ТАСС Рожкова.

Источник: ТАСС
