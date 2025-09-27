Паралимпийский комитет Белоруссии вновь признан полноправным членом МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ), сообщается на сайте МПК.

Решение было принято на генассамблее МПК, которая проходит в Сеуле с 26 по 27 сентября. По итогам голосования 119 членов организации выступили против полной приостановки членства Паралимпийского комитета Белоруссии, 49 человек выступили «за», 9 воздержались. Против продления частичной приостановки членства ПКБ проголосовали 103 человека, 63 члена МПК были «за», 10 воздержались.

Ранее Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).