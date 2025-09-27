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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября 2025, 07:12

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России

Евгений Козинов
Корреспондент
Российские спортсмены на Паралимпийских играх-2014.
Фото Global Look Press

Паралимпийский комитет России (ПКР) на официальном сайте сообщил, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах ПКР.

Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

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«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба», — говорится в пресс-релизе.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Индии, российские спортсмены будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна Российской Федерации, так как были допущены к соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран.

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Изначально голосование было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Официальный сайт ПКР
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