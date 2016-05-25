Павел Рожков: "Делегация сборной России на Паралимпиаде будет около 450 человек"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что после Паралимпиады-2004 делегация сборной России значительно выросла. На Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро ее количество составит около 450 человек. Игры 2016 года пройдут с 7 по 18 сентября.

- Начиная с 2004 года в паралимпийской команде изменилось очень многое, - цитирует "Матч ТВ" Рожкова. - Во-первых, государство стало системно помогать в подготовке наших паралимпийцев, причем на всех этапах. Особенно это касается Министерства спорта. Помогают в организации учебно-тренировочных занятий, международных соревнованиях, обеспечении инвентарем и, в целом, развитии детского паралимпийского спорта.

Если в Афинах наша делегация была около 100 человек, то сейчас мы предполагаем, что делегация будет около 450 человек. Спортсмены, безусловно, будут сражаться за золотые медали. Министерство спорта говорило о том, что самое главное – достойно представлять нашу страну в максимальном числе видов спорта, бороться до конца, показывать хорошую соревновательную практику. Но ребята – все равно спортсмены, они выходят побеждать.