Запрет на голые ягодицы и бодипозитив: что еще вы не знаете о черлидинге
Черлидинг — это не просто прыжки с помпонами, а намного более сложный и серьезный спорт, который требует серьезной подготовки.
Чемпионат мира по черлидингу проходит в большом количестве номинаций, в которых есть и танцевальные категории без сложной акробатики.
Самые распространенные травмы в этом спорте — выбитые, сломанные пальцы, перегруженные колени и сотрясения мозга.
В танцевальных категориях допускаются любые костюмы и поощряются пластика и уникальная хореография.
Что касается дисциплины «чир», то судьи строго оценивают внешний вид участников. Например, не допускаются обнаженные ягодицы. К этой теме относятся проще во время фестивалей, но на соревнованиях могут снять баллы, если команда показала что-то лишнее.
Атлетов, которые большую часть выступления проводят в воздухе, называют «флайеры», от английского «fly» — летать. Идеальный вес такого человека — пятьдесят килограммов.
Как говорят сами спортсмены, не всегда идеальный флайер — легкий. Можно быть более тяжелым, но если ты техничный, то работать с тобой будет комфортно.
Люди, которые подбрасывают флайеров в воздух, называют «базы». Им не так обязательно следить за весом, намного важнее иметь хорошую концентрацию и силу.
У многих команд есть свои талисманы, которые помогают справляться с психологической нагрузкой во время выступлений.
Черлидинг — непрофессиональный спорт, поэтому невозможно зарабатывать выступлениями на соревнованиях. Вам могут повысить стипендию в вузе или позвать команду на коммерческое выступление, но зарплату за это опасное хобби пока не платят.
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