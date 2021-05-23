Запрет на голые ягодицы и бодипозитив: что еще вы не знаете о черлидинге

Фоторепортаж Дарьи Исаевой об одном из самых опасных женских хобби.

Черлидинг — это не просто прыжки с помпонами, а намного более сложный и серьезный спорт, который требует серьезной подготовки.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионат мира по черлидингу проходит в большом количестве номинаций, в которых есть и танцевальные категории без сложной акробатики.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые распространенные травмы в этом спорте — выбитые, сломанные пальцы, перегруженные колени и сотрясения мозга.

Девушка-черлидер после выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В танцевальных категориях допускаются любые костюмы и поощряются пластика и уникальная хореография.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что касается дисциплины «чир», то судьи строго оценивают внешний вид участников. Например, не допускаются обнаженные ягодицы. К этой теме относятся проще во время фестивалей, но на соревнованиях могут снять баллы, если команда показала что-то лишнее.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Атлетов, которые большую часть выступления проводят в воздухе, называют «флайеры», от английского «fly» — летать. Идеальный вес такого человека — пятьдесят килограммов.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как говорят сами спортсмены, не всегда идеальный флайер — легкий. Можно быть более тяжелым, но если ты техничный, то работать с тобой будет комфортно.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Люди, которые подбрасывают флайеров в воздух, называют «базы». Им не так обязательно следить за весом, намного важнее иметь хорошую концентрацию и силу.

Девушки-черлидеры во время выступления. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У многих команд есть свои талисманы, которые помогают справляться с психологической нагрузкой во время выступлений.

Девушки-черлидеры во время соревнований. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Черлидинг — непрофессиональный спорт, поэтому невозможно зарабатывать выступлениями на соревнованиях. Вам могут повысить стипендию в вузе или позвать команду на коммерческое выступление, но зарплату за это опасное хобби пока не платят.