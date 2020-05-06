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Вирусолог оценил возможность заражения коронавирусом в домашних условиях

08:57
Пандемия коронавируса в России. Фото Reuters
Пандемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Вирусолог и доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключил, что коронавирусом можно заразиться дома, через еду или воду. Однако, по мнению эксперта, вероятность подхватить вирус таким образом мала.

— На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций, — приводит «Пятый канал» слова Альштейна.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Дополнительная информация:

https://www.5-tv.ru/news/295000/kak-obezopasit-seba-pri-postoannom-kontakte-sludmi-vovrema-pandemii-covid19/

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