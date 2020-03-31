Вице-спикер Госдумы рассказал, как поступят с зараженными коронавирусом депутатами

Вице-спикер Государственной думы, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил «СЭ», что произойдет с депутатам, у которых будет обнаружен коронавирус.

— В понедельник все парламентарии сдали тест на коронавирус. Вам уже сообщили результаты?

— На сегодняшний день результатов нам не сказали, а что будет завтра, мы не знаем. Тем у кого он отрицательный, скорее всего, не скажут — значит, все в порядке. Если у кого-то будет положительный результат, то депутата изолируют вместе со всеми его помощниками и коллегами. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 823 479 человек, умерших — 40 636, выздоровевших — 174 019.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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