В Великобритании призвали не допускать трансгендеров к участию в женских турнирах

Министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис призвала не допускать трансгендеров к участию в женских турнирах.

«Я только что встречалась с представителями спортивных организаций, чтобы обсудить вопрос участия трансгендеров в женских соревнованиях. Это сложная проблема, но ее слишком долго игнорировали. Мы не можем притворяться, что пол спортсмена не влияет на его результаты. Требовать от девушек в юниорах и от женщин во взрослом возрасте соревноваться с теми, кто биологически родился мужчиной, — это нечестно.

Я достаточно четко выразила свою позицию и ожидаю, что представители спортивных организаций будут следовать политике, согласно которой в соревнованиях женщин могут участвовать только те, кто родился женщинами. Мы должны показать, что готовы защищать спортсменов и сопереживать им, в том числе создавать открытые соревновательные категории. Честность в спорте должна быть приоритетом. Нам предстоит сделать многое, чтобы женский спорт стал еще справедливее», — приводит Insidethegames слова Доррис.

Ранее в FINA ввели новые стандарты для трансгендеров, а Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

По словам официального представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, международные спортивные федерации будут самостоятельно регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.