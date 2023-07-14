В России планируют создавать арены для гонок дронов

Президент Федерации гонок дронов в России Илья Галаев заявил, что организация готова создавать специальные арены для проведения соревнований.

«Для стандартных спортивных дронов 200-го класса отлично подходит площадка размером с футбольное поле. Чем рельефнее площадка, тем интереснее можно построить на ней трассу для гонки. Для квадрокоптеров небольшого размера, 130-го класса, подойдет закрытое помещение, например спортивный зал. А гонки квадрокоптеров класса «микро» могут проходить абсолютно в любом помещении, например в офисном кабинете. В связи с ограничениями на полеты в открытом воздушном пространстве сейчас для проведения соревнований необходимо согласовывать полеты на беспилотниках с ЕС ОрВД. Поэтому для упрощения тренировочного процесса и проведения соревнований Федерация гонок дронов России планирует создавать специализированные площадки для полетов на квадрокоптерах, где будет установлен местный режим полетов, а ответственное лицо на площадке будет руководить процессом полетов. Так как спортивные квадрокоптеры летают не выше 10-15 м над поверхностью земли, они не будут препятствовать движению иных воздушных судов и не будут подвергать опасности их полеты», — приводит слова Галаева ТАСС.

20 июня 2023 года вышел приказ Минспорта РФ о признании и включении во Всероссийский реестр видов спортивных дисциплин гонок дронов (беспилотных воздушных судов). В настоящий момент приказ находится на регистрации в Минюсте РФ.