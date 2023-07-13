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Кожевникова заявила, что спортсменам в подавленном состоянии надо искать ценности в своей работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, что нужно делать спортсменам, которые столкнулись с трудностями в карьере.

«Настоятельно прошу, иной раз по многу недель, чтобы спортсмен сам нашел ценности в этом процессе. Чтобы сформулировал, зачем хочет продолжать тренировки, порой совершенно изматывающие, притом что платят за это мало, а люди вокруг гораздо больше заняты собственной жизнью, а не спортом. Чтобы он внятно ответил на простой и короткий вопрос: «Зачем мне это надо?» — приводит слова Кожевниковой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1173928-kozhevnikova-lyzhnyi-sport-fristail
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