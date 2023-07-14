В России могут начать производить спортивные дроны

Президент Федерации гонок дронов в России Илья Галаев заявил, что организация рассматривает вопрос производства дронов в стране совместно с китайскими компаниями.

«Большинство комплектующих деталей для квадрокоптеров производится за рубежом. На данный момент в России производят только малый процент запасных частей, например, рамы для беспилотников, которые изготавливаются из карбона или стеклотекстолита, а также дополнительные детали для крепежа, которые печатаются на 3D принтере. К сожалению, произвести некоторые детали в нашей стране не представляется возможным, так как отсутствуют полезные ископаемые, необходимые для производства этих деталей. В дальнейшем Федерация гонок дронов России рассматривает возможность сотрудничества с китайскими компаниями по производству комплектующих и открытие заводов по их производству на территории России», — приводит слова Галаева ТАСС.

Федерация гонок дронов России создана в 2022 году. Задачами организации являются развитие и популяризация соревнований по гонкам беспилотников в России, создание школ пилотирования, разработку унифицированной программы обучения операторов БВС, открытие специализированных тренировочных площадок и проведение спортивных мероприятий в разных регионах.