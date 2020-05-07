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Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая

13:13
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не приходит на салют в честь дня победы.

— Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». — Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, или по телевидению.

В Москве зафиксировано 92 676 заболевших коронавирусом. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.

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