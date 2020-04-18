Собянин назвал первую победу москвичей и города в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в городе удалось избежать взрывного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

— Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. — Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это — первая, скромная, но очень важная победа. Наша с вами общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.