Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по шахбоксу

В Турции завершился IV чемпионат мира по шахбоксу — гибридному виду спорта, суть которого в комбинировании шахмат и бокса в чередующихся раундах.

Россияне выиграли общий зачет чемпионата мира, завоевав 10 медалей, из которых 4 — золотые. В тройку призеров вошли сборные Турции и Индии.

В составе сборной России обладателями золотых наград стали Амина Ахмадулина, Илсур Исхаков, Даниил Соловьев и Арнольд Баклицкий. На церемониях награждения в честь победителей исполнялся национальный гимн страны.

Президент Федерации шахбокса России Петр Жуков оценил выступление сборной как «очень успешное».

— В состав команды по результатам отборочных стартов и летних сборов вошли спортсмены из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы и Сочи, — отметил Жуков. — Надо сказать, что ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Автором, пожалуй, самой громкой сенсации турнира стал Илсур Исхаков. В статусе дебютанта ЧМ он дошел до финала, где победил грозного француза, двукратного чемпиона мира, до этого не потерпевшего ни одного поражения. Еще одним героем можно назвать Даниила Соловьева — в Анталии он стал сильнейшим шахбоксером планеты уже во второй раз. В чемпионате мира приняли участие 10 сборных. Самые многочисленные по составу команды привезли Индия и Турция, но по уровню мастерства я бы все-таки выделил французов. Свои лидеры были у Германии и Италии, но с точки зрения борьбы за победу в общем зачете они составить конкуренцию не могли. В итоге мы стали первыми и по золотым медалям, и по общему количеству наград.

— На фоне антироссийских санкций, в том числе в спорте, нельзя не спросить про атмосферу, в которой проходил турнир в Анталии?

— Мы, честно говоря, опасались каких-то инцидентов, но ничего страшного не произошло. Команда выступала в форме с логотипом Федерации шахбокса России, спортсменам разрешили отмечать победу с флагом, а на церемонии награждения звучал гимн Российской Федерации. Никаких протестов по поводу этого со стороны других команд не последовало. Это, на мой взгляд, пример того, как в молодых, развивающихся видах спорта избегают политики не на словах, а на деле. У нас соперничество ограничивается шахматной доской и боксерским рингом, а вне соревнований все друг с другом общаются абсолютно нормально.