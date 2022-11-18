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Сегодня, 11:45

В России разработан проект Глобальной ассоциации спортивных организаций стран ШОС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Проекты Глобальной ассоциации спортивных организаций (GASO) и Российской ассоциации спортивных организаций (РАСО) разработаны в России, сообщает ТАСС.

По информации источника, запуск этих проектов намечен на 2023 год.

16 сентября президент России Владимир Путин саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане выступил с предложением о создании ассоциации спортивных организаций под эгидой ШОС. Авторы проекта GASO считают, что основателями организации должны выступить РАСО, а также ассоциации спортивных организаций Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Кубы, Ирана, Пакистана, Индии, Китая и ЮАР.

Основная задача GASO — создать возможность для участия российских спортсменов в составе сборных команд РАСО в соревнованиях GASO под девизом «Спорт вне политики и дискриминации». Одним из первых проектов должны стать зимние международные соревнования в Сочи в феврале 2024 года.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16365417
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