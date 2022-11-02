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Сегодня, 21:21

Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск России к турнирам

Алина Савинова
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Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети организации.

По словам источника, спортивные федерации сталкиваются с рядом сложностей при выполнении этих рекомендаций.

Напомним, что в феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов до участия в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221102/rossiya-1828805479.html
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