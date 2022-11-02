Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск России к турнирам

Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети организации.

По словам источника, спортивные федерации сталкиваются с рядом сложностей при выполнении этих рекомендаций.

Напомним, что в феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов до участия в соревнованиях.