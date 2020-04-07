Помогает ли против коронавируса водка, «Звездочка», лечебные травы. Советы доктора Комаровского

Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал основные ответы и рекомендации по поводу борьбы с коронавирусом.

— Вопросы о коронавирусе продолжают поступать нескончаемым потоком, — написал Комаровский в описании. На приведенных ниже видео он отвечает на эти вопросы.

Прослушав видео, можно узнать, помогает ли от коронавируса бальзам «Звездочка», можно ли протирать руки водкой, стоит ли использовать медицинский спирт, самогон или водку для дезинфекции и поможет ли отвар из лечебных трав.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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