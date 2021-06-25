Морозов сменил Сельского на посту заместителя министра спорта России
Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России
Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Морозова вместо занимавшего ранее эту должность Андрея Сельского освобожден от нее.
«Освободить Сельского Андрея Константиновича от должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе, — говорится в распоряжении. — Назначить Морозова Алексея Алексеевича заместителем министра спорта Российской Федерации».
Сельский был назначен заместителем министра спорта в апреле 2020 года. Ранее он работал в оргкомитете «Сочи-2014». Министром спорта России является Олег Матыцин.
Дополнительная информация:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106250019
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