Морозов сменил Сельского на посту заместителя министра спорта России

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России

Алексей Морозов назначен замглавы Минспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Морозова вместо занимавшего ранее эту должность Андрея Сельского освобожден от нее.

«Освободить Сельского Андрея Константиновича от должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе, — говорится в распоряжении. — Назначить Морозова Алексея Алексеевича заместителем министра спорта Российской Федерации».

Сельский был назначен заместителем министра спорта в апреле 2020 года. Ранее он работал в оргкомитете «Сочи-2014». Министром спорта России является Олег Матыцин.