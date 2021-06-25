Мандрыкин о прививке: «В наших вакцинах уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся».

Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал в интервью «СЭ», что собирается вакцинироваться.

— Как вы пандемию перенесли?

— Тревожно было осенью, когда заболели коронавирусом мама и сестра. Люди, с которыми постоянно в контакте, с рук меня кормят. Но ковид я проскочил, все тесты — отрицательные!

— Поразительно.

— Не то слово! Теперь собираюсь вакцинироваться.

— «Спутником»?

— Нет. Его на дом привезти не могут — нужен специальный холодильник с температурой минус 18. В моем случае используют «КовиВак». В наших вакцинах я уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся, сто процентов! А там помалкивают. Это показатель. Значит, можно спокойно прививаться. Чего всем и желаю.

Полностью интервью с Вениамином Мандрыкиным