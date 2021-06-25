Остальные
Новости
Новости   //    Остальные

Мандрыкин о прививке: «В наших вакцинах уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся».

07:55
Теги:

Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал в интервью «СЭ», что собирается вакцинироваться.

— Как вы пандемию перенесли?

— Тревожно было осенью, когда заболели коронавирусом мама и сестра. Люди, с которыми постоянно в контакте, с рук меня кормят. Но ковид я проскочил, все тесты — отрицательные!

— Поразительно.

— Не то слово! Теперь собираюсь вакцинироваться.

— «Спутником»?

— Нет. Его на дом привезти не могут — нужен специальный холодильник с температурой минус 18. В моем случае используют «КовиВак». В наших вакцинах я уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся, сто процентов! А там помалкивают. Это показатель. Значит, можно спокойно прививаться. Чего всем и желаю.

Полностью интервью с Вениамином Мандрыкиным

Читайте также

«Черчесов — душевный, ранимый и очень добрый. Люди со стороны его просто не знают». Интервью Дениса Мацуева о неудаче сборной на Евро-2020
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Алексей Сорокин: «Никто не заберет у Петербурга четвертьфинал Евро»
«Не дать мне нейтральный статус сейчас — просто некрасиво». Шубенков устроил шоу в микст-зоне в Чебоксарах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кружков все материалы автора
vs
7
Офсайд