Мандрыкин о прививке: «В наших вакцинах уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся».
07:55
Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал в интервью «СЭ», что собирается вакцинироваться.
— Как вы пандемию перенесли?
— Тревожно было осенью, когда заболели коронавирусом мама и сестра. Люди, с которыми постоянно в контакте, с рук меня кормят. Но ковид я проскочил, все тесты — отрицательные!
— Поразительно.
— Не то слово! Теперь собираюсь вакцинироваться.
— «Спутником»?
— Нет. Его на дом привезти не могут — нужен специальный холодильник с температурой минус 18. В моем случае используют «КовиВак». В наших вакцинах я уверен. Были бы никудышные, Запад бы уже давно развонялся, сто процентов! А там помалкивают. Это показатель. Значит, можно спокойно прививаться. Чего всем и желаю.
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