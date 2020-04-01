Министерство спорта РФ организовало работу колл-центра по противодействию коронавирусу

Министерство спорта Российской Федерации организовало работу колл-центра при оперативном штабе по противодействию коронавирусу COVID-19, сообщается на официальном сайте министерства.

— Спортсмены, тренеры, специалисты отрасли, а также все жители России начиная с 1 апреля 2020 года могут круглосуточно обращаться в колл-центр по вопросам, связанным с предотвращением распространения коронавируса COVID-19 в сфере физической культуры и спорта, по телефону 8-495-995-05-38, — говорится в заявлении пресс-службы министерства. — Основные цели создания колл-центра — оперативное реагирование и помощь, а также разъяснение рекомендаций и ограничений, введенных Минспортом России в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обратиться в Оперативный штаб Минспорта России можно и по адресу электронной почты: operinfo@minsport.gov.ru.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.