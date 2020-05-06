Михаил Мишустин идет на поправку. Премьер-министр борется с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин перед началом совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, а также поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, связанных с коронавирусом, рассказал о состоянии премьер-министра России Михаила Мишустина, который заразился коронавирусной инфекцией.

— Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, — цитирует Kremlin.ru Путина. — Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А вам от него — большой привет.