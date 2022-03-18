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Сегодня, 09:46

Матыцин обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций

Роман Шишов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин 21 марта проведет встречу с российскими спортсменами для обсуждения мер поддержки в условиях санкционных ограничений, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

В мероприятии примут участие фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие. Во встрече также примут участие тренеры и президенты общероссийских спортивных федераций.

Из-за ситуации на Украине большинство международных спортивных федераций объявили об отстранении россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/14111011
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