Матыцин обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций

Министр спорта РФ Олег Матыцин 21 марта проведет встречу с российскими спортсменами для обсуждения мер поддержки в условиях санкционных ограничений, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

В мероприятии примут участие фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие. Во встрече также примут участие тренеры и президенты общероссийских спортивных федераций.

Из-за ситуации на Украине большинство международных спортивных федераций объявили об отстранении россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.