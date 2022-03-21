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Сегодня, 23:20

Исполком Европейских олимпийских комитетов продлил отстранение россиян и белорусов

Иван Шитик
Корреспондент
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Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) принял решение продлить срок отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕОК.

Россияне и белорусы не смогут принять участие в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года, который пройдет в Словакии. Исполком ЕОК также решил, что официальные лица из России и Белоруссии, занимающие должности в Исполкоме или Комиссии ЕОК, временно не будут приглашаться для участия в заседаниях.

2 марта исполком EOK принял решение о том, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в финском Вуокатти 20-25 марта.

11 марта Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение.

Источник: https://tass.ru/sport/14139517
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