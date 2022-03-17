Россия и Белоруссия обсудили перспективы сотрудничества двух стран в условиях отстранения спортсменов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел заседание рабочей группы Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Оно состоялось в рамках подготовки совместного заседания коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, запланированного к проведению 25-26 марта в Минске.

В ходе заседания стороны обсудили перспективы и приоритетные направления сотрудничества двух стран в условиях отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, рассмотрели возможность проведения альтернативных международных соревнований по видам спорта с привлечением спортсменов из других стран.

«Сегодня нам как никогда важно проявить солидарность и подставить друг другу плечо абсолютно на всех уровнях. В этих условиях необходимо консолидировать усилия, больше обмениваться опытом и знаниями, накопленными в наших странах. Тем более наши спортсмены, тренеры, специалисты и руководители отрасли всегда выступали единым фронтом. На совместном заседании коллегий в Минске будут приняты конкретные решения для продолжения совместной работы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

«Хочу выразить большую благодарность президенту Республики Беларусь, Министерству спорта за то, что приняли решение об участии белорусской команды в зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», открытие которых состоится 18 марта в Ханты-Мансийске. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наши страны выступают за чистый и честный спорт, за то, чтобы не нарушались принципы олимпизма и никто из спортсменов не подвергался дискриминации. Международный паралимпийский комитет допустил вопиющее нарушение, не допустив российских и белорусских спортсменов до Паралимпийских зимних игр в Пекине. Но это уже свершившийся факт, а мы думаем о будущем. Уверен, Игры в Ханты-Мансийске станут не единичным мероприятием, а будут встроены в целый комплекс различных соревнований, которые будут проведены в Российской Федерации и Республике Беларусь», — заявил министр.

Кроме того, участники встречи обсудили формат проведения совместных соревнований и тренировочных мероприятий, в том числе возможность участия российских и белорусских спортсменов в национальных соревнованиях каждой из стран.

Заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля подчеркнул, что основная цель визита — соблюдение интересов спортсменов и тренеров, ведь в нынешней ситуации они пострадали больше всего.

«Нам очень важно, чтобы они поняли, что никто не будет брошен, а соревнования будут проводиться, что это всего лишь временный период и совместными усилиями мы станем ещё сильнее, — отметил Барауля. — Кроме того, это уникальная возможность посмотреть на свои внутренние резервы. У нас есть возможность быть сильнее, быть вместе».

Стороны также обменялись предложениями по календарному плану и проведению совместных соревнований как в Белоруссии, так и на территории Российской Федерации.

По итогам заседания решено подготовить реестр производимых в двух странах спортивных товаров и оборудования. Научные разработки обоих государств будут активно использоваться для создания нового инвентаря и оборудования.

Делегация Белоруссии находится в Москве с рабочим визитом. Руководители белорусских спортивных федераций футбола, волейбола, хоккея, лёгкой атлетики, плавания, борьбы, конькобежного спорта, биатлона и центров олимпийской подготовки в рамках визита провели встречи со своими российскими коллегами.